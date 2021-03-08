مسؤولون أميركيون: المخابرات الروسية تنشر معلومات مضللة عن لقاحات كورونا

كشف مسؤولون أمريكيون أنّ وكالات المخابرات الروسية شنت حملة لتقويض الثقة بشركة فايزر ولقاحات غربية أخرى مضادّة لفيروس “كورونا“، وذلك عبر منشورات عبر الإنترنت شكّكت خلال الأشهر الأخيرة بتطوير اللقاحات وسلامتها، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“.وأشار مسؤول في مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي يراقب جهود التضليل الأجنبي، إلى أنّ “4 مواقع عبر الإنترنت مرتبطة بوكالات المخابرات الروسية تنشر معلومات كاذبة أو مضللة حول لقاحات فيروس كورونا”.وجرى تحديد مواقع تسمى “New Eastern Outlook” و “Oriental Review” و “News Front” و “Rebel Inside”، وقد عمدت إلى التشكيك بفعالية اللقاحات، وقال المسؤولون الأمريكيون أنه كانت تضخّ روايات كاذبة يمكن تضخيمها بواسطة وسائل الاعلام الروسية والدولية الأخرى.ومع هذا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ أجهزة المخابرات الروسية تتحمّل المسؤولية المباشرة عن استخدام هذه المنصات الـ4 لنشر الدعاية والأكاذيب.وبالإضافة إلى حملة تشويه سمعة اللقاحات الغربية، تحاول وسائل الإعلام الحكومية الروسية وحسابات منصة تويتر المرتبطة بالحكومة الروسية أيضاً تعزيز صورة لقاح “سبوتنيك في” الروسي.