عربي-دولي

اتهامات إيرانية لدول عربية بالتورط في الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات

Lebanon 24
08-03-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-801080-637508311700190732.png
Doc-P-801080-637508311700190732.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة إبتكار، بعض الدول العربية بالتورط في الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات على نحو كبير.

وقالت المسؤولة الإيرانية إن أحد أسباب ذلك يعود إلى ما تمتلكه هذه الدول من دعم مالي كبير، حيث تقوم هذه الدول بجذب الفتيات الإيرانيات تحت غطاء خادمات في المنازل، لكن يتم فيما بعد استغلالهن جنسيا.

ولفتت إلى أنه أحياناً يتم تهريب آلاف الفتيات والإتجار بهن إلى الدول الأوروبية، ويتم استغلالهن في صناعة الأفلام الإباحية.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2021-03-08
21:00 | 2021-03-08
20:30 | 2021-03-08
18:00 | 2021-03-08
17:30 | 2021-03-08
17:00 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website