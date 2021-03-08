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عربي-دولي
اتهامات إيرانية لدول عربية بالتورط في الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات
Lebanon 24
08-03-2021
|
20:00
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اتهمت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة إبتكار، بعض الدول العربية بالتورط في الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات على نحو كبير.
وقالت المسؤولة الإيرانية إن أحد أسباب ذلك يعود إلى ما تمتلكه هذه الدول من دعم مالي كبير، حيث تقوم هذه الدول بجذب الفتيات الإيرانيات تحت غطاء خادمات في المنازل، لكن يتم فيما بعد استغلالهن جنسيا.
ولفتت إلى أنه أحياناً يتم تهريب آلاف الفتيات والإتجار بهن إلى الدول الأوروبية، ويتم استغلالهن في صناعة الأفلام الإباحية.
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