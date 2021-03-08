الأمم المتحدة تدين هجمات "أنصار الله" الحوثية على السعودية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية.كذلك، أعرب دوجاريك عن قلقه إزاء الضربات الجوية السعودية التي تأتي ردا على هذه الهجمات.وقال في حديثه للصحفيين: "نحث جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن "الأمر بسيط حقا، مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث".واليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، عن "استهداف هدف عسكري حساس بمطار أبها السعودي، بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة".وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات الجماعة، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.وأعلنت "أنصار الله"، الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.