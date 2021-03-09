19
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بعد الحديث عن لون بشرة طفلها.. وزير بريطاني يرد على ميغان!
Lebanon 24
09-03-2021
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الأطفال البريطاني إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع، بعد أن اتهمت ميغان، زوجة الأمير هاري، شخصا في العائلة المالكة في بريطانيا بإثارة مخاوف بشأن لون بشرة طفلها قبل ولادته.
وأوضح الوزير، فيكي فورد، لشبكة "سكاي نيوز": "لا يوجد مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".
ويأتي رد الوزير بعد أن قدمت دوقة ساسكس، اعترافا مؤلما وصادما في مقابلتها مع أوبرا وينفري، كشفت من خلاله أنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية البريطانية بخصوص لون بشرة طفلها، آرتشي، قبل ولادته.
ورفضت ميغان، الكشف عن الأشخاص الذين تحدثوا عن مثل هذه المخاوف مع هاري الذي نقل إليها القصة، قائلة إن الكشف عن اسمائهم سيكون "ضارا للغاية".
وتخلى هاري (36 عاما) وزوجته ميغان (39 عاما) عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في أميركا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!
11:06 | 2021-03-08
08/03/2021 11:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
15:10 | 2021-03-08
08/03/2021 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟
12:00 | 2021-03-08
08/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2021-03-09
تخابَر مع "حزب الله" وصوّر مناطق حساسة.. إسرائيل تحكم على عربي بالسجن
09:32 | 2021-03-09
بايدن يرشح امرأتين لتولي مناصب قيادية عسكرية.. هذه التفاصيل
09:07 | 2021-03-09
بالأسماء.. هذه أكثر الدول العربية تضررا جراء كورونا
08:32 | 2021-03-09
التحالف يعترض "مفخخة" للحوثيين ويدمر ورش تركيب الصواريخ
08:00 | 2021-03-09
الأردن يعتزم تمديد حظر التجول مع اقتراب إصابات "كورونا"من رقم قياسي
07:00 | 2021-03-09
إسرائيل في مرمى التحقيق الجنائي الدولي
فيديو
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 10:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 10:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
Lebanon 24
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
15:00 | 2021-03-08
09/03/2021 10:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact