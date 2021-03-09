بعد الحديث عن لون بشرة طفلها.. وزير بريطاني يرد على ميغان!

قال وزير الأطفال البريطاني إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع، بعد أن اتهمت ميغان، زوجة الأمير هاري، شخصا في العائلة المالكة في بريطانيا بإثارة مخاوف بشأن لون بشرة طفلها قبل ولادته.وأوضح الوزير، فيكي فورد، لشبكة "سكاي نيوز": "لا يوجد مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".ويأتي رد الوزير بعد أن قدمت دوقة ساسكس، اعترافا مؤلما وصادما في مقابلتها مع أوبرا وينفري، كشفت من خلاله أنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية البريطانية بخصوص لون بشرة طفلها، آرتشي، قبل ولادته.ورفضت ميغان، الكشف عن الأشخاص الذين تحدثوا عن مثل هذه المخاوف مع هاري الذي نقل إليها القصة، قائلة إن الكشف عن اسمائهم سيكون "ضارا للغاية".وتخلى هاري (36 عاما) وزوجته ميغان (39 عاما) عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في أميركا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.