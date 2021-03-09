الأردن يعتزم تمديد حظر التجول مع اقتراب إصابات "كورونا"من رقم قياسي

قالت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، إن "المملكة تعتزم فرض قيود جديدة منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات، بعد أن اقتربت من تسجيل حصيلة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى".

وسجلت وزارة الصحة 7413 إصابة جديدة و52 وفاة، أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى 435130 والوفيات إلى 4987.



وسجلت العاصمة عمان، حيث يعيش نحو أربعة ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن.