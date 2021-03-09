عربي-دولي

التحالف يعترض "مفخخة" للحوثيين ويدمر ورش تركيب الصواريخ

Lebanon 24
09-03-2021 | 08:32
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، صوب خميس مشيط في جنوبي المملكة، وفقا لـ"سكاي نيوز". 

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي يطلقها الحوثيون تجاه المملكة.
يأتي هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الحوثيين.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
وأصدر التحالف فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات دون طيار في أحد المعسكرات الحوثية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق عن تدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة، بينها 5 طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.
المصدر: "سكاي نيوز
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