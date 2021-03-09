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عربي-دولي
بالأسماء.. هذه أكثر الدول العربية تضررا جراء كورونا
Lebanon 24
09-03-2021
|
09:07
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حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 2.7 مليون شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات حوال 117 مليونا، وخلف الوباء عشرات آلاف الوفيات ومئات آلاف الإصابات في الدول العربية.
ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي الوباء، حيث سجل أكثر من 726 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13500 حالة وفاة.
وسجل المغرب الذي يحتل المرتبة الثانية أكثر من 486 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات فيه نحو 8700 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.
وفي الأردن تجاوز مجموع الإصابات حتى الآن 427 ألفا، وتوفي نحو 5000 شخص جراء تفشي الوباء.
وسجلت الإمارات حوالي 411 ألف إصابة و1322 حالة وفاة، تليها لبنان حيث تم تسجيل أكثر من 395 ألف إصابة و5046 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.
وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 117 مليون إصابة، وحصد الوباء أرواح نحو 2.6 مليون شخص حتى الآن.
المصدر:
روسيا اليوم
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