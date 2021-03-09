19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تخابَر مع "حزب الله" وصوّر مناطق حساسة.. إسرائيل تحكم على عربي بالسجن
Lebanon 24
09-03-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي من مدينة أم الفحم بعد تواصله مع ناشطين في "حزب الله" وإدانته بـ"التخابر مع عميل أجنبي ودعم منظمة إرهابية"، بحسب تقرير لـ"روسيا اليوم".
ووفقا للائحة الاتهام فان المواطن العربي (38 عاما) اعترف بالتهم المنسوبة إليه وهي، "التخابر مع عميل أجنبي والإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعمها"، على حدّ ما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت اللائحة إنه "وصف العلاقة التي جمعته بعناصر "حزب الله" الذين تعاون معهم، والحوادث الكثيرة التي ذهب لتصويرها، أو قام بتصويرها بمبادرته الشخصية، من بينها محطة الطاقة الكهربائية في الخضيرة، ومعتقلات ومناطق حدودية في شمال إسرائيل، وقام بتسليمها إلى مشغليه اللبنانيين".
وأقر طاقم القضاة بالإجماع بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات فعلية، بالإضافة الى 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وتم سحب رخصة القيادة منه لمدة عام ونصف.
تابع
الأكثر قراءة
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
15:10 | 2021-03-08
08/03/2021 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
20:37 | 2021-03-08
08/03/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
16:18 | 2021-03-08
08/03/2021 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2021-03-09
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:00 | 2021-03-09
هجوم على الأمير هاري بسبب تصريحاته الأخيرة
11:30 | 2021-03-09
نقلها قائد رحلته.. ما هي فحوى رسالة البابا للرئيس العراقي؟
11:00 | 2021-03-09
بيان هام بشأن تأشيرات السفر الى أميركا
10:30 | 2021-03-09
بعد إصابته بكورونا.. رسالة وصلت إلى الأسد (صورة)
09:32 | 2021-03-09
بايدن يرشح امرأتين لتولي مناصب قيادية عسكرية.. هذه التفاصيل
فيديو
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact