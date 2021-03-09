عربي-دولي

تخابَر مع "حزب الله" وصوّر مناطق حساسة.. إسرائيل تحكم على عربي بالسجن

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:00
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قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي من مدينة أم الفحم بعد تواصله مع ناشطين في "حزب الله" وإدانته بـ"التخابر مع عميل أجنبي ودعم منظمة إرهابية"، بحسب تقرير لـ"روسيا اليوم". 

ووفقا للائحة الاتهام فان المواطن العربي (38 عاما) اعترف بالتهم المنسوبة إليه وهي، "التخابر مع عميل أجنبي والإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعمها"، على حدّ ما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية. 

وقالت اللائحة إنه "وصف العلاقة التي جمعته بعناصر "حزب الله" الذين تعاون معهم، والحوادث الكثيرة التي ذهب لتصويرها، أو قام بتصويرها بمبادرته الشخصية، من بينها محطة الطاقة الكهربائية في الخضيرة، ومعتقلات ومناطق حدودية في شمال إسرائيل، وقام بتسليمها إلى مشغليه اللبنانيين". 

وأقر طاقم القضاة بالإجماع بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات فعلية، بالإضافة الى 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وتم سحب رخصة القيادة منه لمدة عام ونصف.
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