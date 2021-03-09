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بعد إصابته بكورونا.. رسالة وصلت إلى الأسد (صورة)

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:30
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قال مجلس الشعب السوري (البرلمان) إن إعلان الرئيس بشار الأسد خبر إصابته وعقيلته بفيروس كورونا يؤكد "الشفافية والجرأة الأدبية" تجاه الشعب

وفي رسالة موجهة إلى الأسد باسم جميع أعضائه والعاملين فيه، خاطب المجلس الأسد بالقول: "كما كنتم على الدوام صادقين في توصيف الواقع لأبناء الوطن، تثبتون اليوم مجددا شفافيتكم وجرأتكم الأدبية تجاه شعبكم بمشاركته خبر الإصابة". 
 
 
وجاء في رسالة المجلس التي نشرها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أنه "على يقين مطلق" أن هذا الظرف لن يثني الأسد عن القيام بمهامه وواجباته الوطنية تجاه سوريا "ليبقى الوطن عزيزا كريما شامخا منتصرا بشعبه وجيشه في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة والمتبصرة" حسب تعابير الرسالة.

وأعرب المجلس عن أصدق تمنياته للأسد وعقيلته بالشفاء العاجل، و"تجاوز هذه الإصابة الطارئة بفيروس كورونا" قائلا إنه على "ثقة تامة" بقدرة الأسد وقوته وصبره "الذي اختبره شعبنا والعالم أجمع على مدى سنين طويلة في إدارة وتجاوز أعتا المحن والأزمات والخروج منها منتصرا دوما" حسب ما جاء في الرسالة.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت أن الرئيس الأسد وعقيلته أجريا الفحص الخاص بفيروس كورونا وتبين أنهما مصابان به، وأكدت الرئاسة في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد وعقيلته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وأنهما سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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