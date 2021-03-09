عربي-دولي

نقلها قائد رحلته.. ما هي فحوى رسالة البابا للرئيس العراقي؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 11:30
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أعلنت الرئاسة العراقية أن البابا فرنسيس بعث برسالة إلى الرئيس برهم صالح عبر قائد الطيارة التي أقلته من بغداد إلى روما.

وجاء في بيان رئاسي: "بعث قداسة البابا فرنسيس رسالة أثناء مغادرته الأجواء العراقية، الاثنين وتم إيصالها من خلال قائد رحلة الطائرة على لسان قداسته عن طريق مركز المراقبة الجوية في بغداد".

وبحسب البيان، جاء في نص الرسالة: "إلى فخامة الرئيس السيد برهم صالح رئيس جمهورية العراق وعاصمتها بغداد. أثناء مغادرتي العراق وبعد اختتام رحلتي الرسولية، أود التعبير مجددا عن خالص امتناني لفخامتكم ولشعب العراق العزيز لاستقبالكم الحار وكرم ضيافتكم التي لمستها خلال إقامتي في بلدكم".

وجاء أيضا: "مع خالص الأمنيات والصلوات بأن يعم أمتكم السلام، والوحدة والازدهار، وابتهل بوافر نعم وبركات الرب الأعظم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، "ستبقى خالدة" في قلوب العراقيين.

وغادر البابا فرنسيس صباح الاثنين، العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.
المصدر: وكالات
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