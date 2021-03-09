كارثة الطائرة الماليزية.. 7 سنوات ولغز الاختفاء مستمرّ

نشر موقع قناة "الحرة" تقريراً تطرّق فيه إلى لغز اختفاء الطائرة الماليزية الشهيرة من نوع "بوينغ 777" في الرحلة التي حملت الرقم "MH370"، والتي اختفت عن شاشات الرادار أثناء رحلة من العاصمة الماليزية إلى العاصمة الصينية بكين، في الثامن ما آذار عام 2014.

ووفقاً للتقرير، فإنّه بعد 7 سنوات من الحادثة ولا يزال لغز هذا الاختفاء قائماً حتى الآن رغم عمليات البحث الكبيرة التي تمت وإنفاق ملايين الدولارات.



واختفاء الطائرة، التي كان على متنها 239 شخصاً، لا يزال أحد أكبر ألغاز حوادث الطيران في العالم، لأنه لم يتم العثور على الجسم الرئيسي لها ولا معرفة الأسباب بشكل قاطع، وفقاً للتقرير.



وبعد اختفائها، نفذت عملية بحث شملت مساحة 120 ألف كلم مربع في جنوب المحيط الهندي قبالة أستراليا، حيث يعتقد أنها سقطت هناك، وبلغة تكلفة عمليات البحث هذه، التي كانت "الأكبر في التاريخ"، نحو 150 مليون دولار، ثم أوقفت في كانون الثاني 2017، بعد أن فشلت في الوصول إلى حطام الطائرة.