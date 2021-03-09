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مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:30
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أظهر مقطع فيديو تأثر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم".

وذرف السيسي الدموع أثناء عرض فيلم تسجيلي عن عدد من بطولات "شهداء" الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات، بحسب ما ذكر موقع "المصري اليوم".

وتأتي الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، والذي يواكب "ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من آذار عام 1969.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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