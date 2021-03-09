العراق.. تدمير وكر بداخله 10 عناصر من "داعش" في نينوى!

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تدمير وكر بداخله 10 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية في محافظة نينوى بشمالي العراق.

وذكر بيان للخلية الأمنية أنّ "طيران التحالف الدولي وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 ارهابيين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنّ "قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر "داعش" يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتابع أنّ "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".