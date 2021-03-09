لافروف التقى عبدالله بن زايد: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّه أجرى مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مناقشات شملت "القضايا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجالات كافة بين روسيا والإمارات".وأضاف لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أنّ "روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.كما أعرب لافروف عن أمل بلاده في أن توافق أبو ظبي على استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لـ"كورونا"، مضيفا: "في كانون الثاني من هذا العام، تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" رسميًا هنا للاستخدام في حالات الطوارئ. نتوقع أن تتم الموافقة على هذا اللقاح قريبًا للاستخدام في التطعيم الروتيني للسكان".وأعلن "أنّنا سنقوم بتأسيس مشاريع جديدة مع أبو ظبي".من جهته، أكد بن زايد "ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها"، معتبراً أنّ "هذا الأمر لا بد منه".وشدّد على أنّ "الأمر يتعلق بالمصلحة العامة؛ أي مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة، مضيفا أن هناك "منغصات" بين الأطراف المختلفة، لكن لا يمكن سوى العمل على عودة سوريا إلى محيطها".وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لافروف أنّه "من الأدوار المهمة لعودة سوريا هو أن تعود لجامعة الدول العربية، وهذا يتطلب جهداً أيضاً من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من الزملاء في الجامعة العربية".وأشار إلى أن "التحدي الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو "قانون قيصر"، لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا"، قائلاً إنّ "بقاء القانون يجعل المسار في غاية الصعوبة".وعلى صعيد آخر، قال إنّ "العلاقات مع روسيا ستستمر في الازدهار على كافة المستويات، مؤكدا أن دولة الإمارات تؤمن بالتعاون مع جميع دول العالم".وأضاف أن "العلاقات مع موسكو تهدف إلى خلق مستقبل أفضل للجميع".ووصف شراكة دولة الإمارات مع روسيا بـ"الاستراتيجية والقوية المبنية على تاريخ من المصالح المشتركة"، قائلا إن "توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية سنة 2018 كان خطوة بارزة في تعزيز العلاقات".