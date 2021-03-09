عربي-دولي

إيران: ندعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي.. ومستعدّون لتبادل السجناء!

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:00
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دعت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى العودة إلى الاتفاق النووي وألا تضع عقبات أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدّة استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن. 
 
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي: "نوصي البيت الأبيض من جديد أنّه وكما انسحب الرئيس الأميركي السابق (دونالد ترامب) الأرعن من الاتفاق النووي فجأة، نوصيه أن يعود إلى الاتفاق وألا يضع العراقيل أمام المسار الدبلوماسي".

من جهة أخرى، قال ربيعي إنّه "وكما سبق وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، نحن مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا وعدم تحقيق ذلك لحد الآن يعودإلى عدم استعداد الإدارة الأميركية ونحن بانتظار لنرى مدى جدية الإدارة الأميركية الجديدة في إعادة النظر في السياسات التي انتهجتها الادارة السابقة".

المصدر: إرنا
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