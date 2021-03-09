19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران: ندعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي.. ومستعدّون لتبادل السجناء!
Lebanon 24
09-03-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى العودة إلى الاتفاق النووي وألا تضع عقبات أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدّة استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي: "نوصي البيت الأبيض من جديد أنّه وكما انسحب الرئيس الأميركي السابق (دونالد ترامب) الأرعن من الاتفاق النووي فجأة، نوصيه أن يعود إلى الاتفاق وألا يضع العراقيل أمام المسار الدبلوماسي".
من جهة أخرى، قال ربيعي إنّه "وكما سبق وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، نحن مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا وعدم تحقيق ذلك لحد الآن يعودإلى عدم استعداد الإدارة الأميركية ونحن بانتظار لنرى مدى جدية الإدارة الأميركية الجديدة في إعادة النظر في السياسات التي انتهجتها الادارة السابقة".
المصدر: إرنا
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
20:37 | 2021-03-08
08/03/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
16:18 | 2021-03-08
08/03/2021 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
15:45 | 2021-03-08
08/03/2021 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-03-09
كارثة الطائرة الماليزية.. 7 سنوات ولغز الاختفاء مستمرّ
14:30 | 2021-03-09
عودة بحارين من طاقم السفينة الكورية المحتجزة بإيران إلى بلدَيْهما
13:30 | 2021-03-09
لافروف التقى عبدالله بن زايد: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل
13:00 | 2021-03-09
العراق.. تدمير وكر بداخله 10 عناصر من "داعش" في نينوى!
12:30 | 2021-03-09
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:00 | 2021-03-09
هجوم على الأمير هاري بسبب تصريحاته الأخيرة
فيديو
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 15:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact