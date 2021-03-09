عربي-دولي

عودة بحارين من طاقم السفينة الكورية المحتجزة بإيران إلى بلدَيْهما

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:30
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عاد بحاران كوري جنوبي وإندونيسي من طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران، اليوم الثلاثاء، إلى بلديهما، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إنّ البحارين الكوري الجنوبي والإندونيسي من بحارة الناقلة المحتجزة بإيران "عادا إلى كوريا الجنوبية وإندونيسيا على التوالي بعد ظهر اليوم الثلاثاء".

وبهذا، بلغ عدد البحارة الذين عادوا إلى بلدانهم 8 بحارة، من بينهم كوريان من إجمالي 20 بحارًا.

وكان "الحرس الثوري الإيراني" قد احتجز يوم 4 كانون الثاني الماضي ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارًا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين، من بينهم القبطان الكوري الجنوبي، و11 شخصاً من ميانمار و2 من إندونيسيا و2 فيتنام.

وفي يوم 2 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنّها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

المصدر: يونهاب
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