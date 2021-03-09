19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عودة بحارين من طاقم السفينة الكورية المحتجزة بإيران إلى بلدَيْهما
Lebanon 24
09-03-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد بحاران كوري جنوبي وإندونيسي من طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران، اليوم الثلاثاء، إلى بلديهما، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إنّ البحارين الكوري الجنوبي والإندونيسي من بحارة الناقلة المحتجزة بإيران "عادا إلى كوريا الجنوبية وإندونيسيا على التوالي بعد ظهر اليوم الثلاثاء".
وبهذا، بلغ عدد البحارة الذين عادوا إلى بلدانهم 8 بحارة، من بينهم كوريان من إجمالي 20 بحارًا.
وكان "الحرس الثوري الإيراني" قد احتجز يوم 4 كانون الثاني الماضي ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارًا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين، من بينهم القبطان الكوري الجنوبي، و11 شخصاً من ميانمار و2 من إندونيسيا و2 فيتنام.
وفي يوم 2 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنّها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.
المصدر: يونهاب
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
20:37 | 2021-03-08
08/03/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
16:18 | 2021-03-08
08/03/2021 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
15:45 | 2021-03-08
08/03/2021 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-03-09
كارثة الطائرة الماليزية.. 7 سنوات ولغز الاختفاء مستمرّ
14:00 | 2021-03-09
إيران: ندعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي.. ومستعدّون لتبادل السجناء!
13:30 | 2021-03-09
لافروف التقى عبدالله بن زايد: نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل
13:00 | 2021-03-09
العراق.. تدمير وكر بداخله 10 عناصر من "داعش" في نينوى!
12:30 | 2021-03-09
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:00 | 2021-03-09
هجوم على الأمير هاري بسبب تصريحاته الأخيرة
فيديو
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact