عربي-دولي

ماكرون سهل الاطلاع على الأرشيف السري ومن ضمنه وثائق حرب الجزائر

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-801316-637508950949770852.jpg
Doc-P-801316-637508950949770852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما، خصوصا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، علما بما أوصى به المؤرخ بنيامين ستورا، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم ان "الرئيس اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد الأربعاء ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، حتى ملفات العام 1970 ضمنا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2021-03-09
20:30 | 2021-03-09
20:00 | 2021-03-09
19:55 | 2021-03-09
19:00 | 2021-03-09
18:30 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website