ماكرون سهل الاطلاع على الأرشيف السري ومن ضمنه وثائق حرب الجزائر

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما، خصوصا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، علما بما أوصى به المؤرخ بنيامين ستورا، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم ان "الرئيس اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد الأربعاء ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، حتى ملفات العام 1970 ضمنا".