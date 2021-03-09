عربي-دولي

الكرملين يعلق على مخاوف واشنطن من إمكانات روسيا ونشاطها في الفضاء

Lebanon 24
09-03-2021 | 16:00
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تعليقا على مخاوف الولايات المتحدة من قدرات روسيا الفضائية وزيادة نشاطها في الفضاء، قال الكرملين إن هذه المخاوف لا أساس لها، وأكد أن روسيا دولة مسالمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحافي: " يبدو أن وجود روسيا في حد ذاته يثير قلق بعض الجنرالات الأمريكيين. هذا قلق لا أساس له، روسيا بلد مسالم، إنها تدعم التعاون، وتثمن التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء".

وأعرب بيسكوف عن أمله في "أن يتواصل هذا التعاون ولن يكون ضحية لهستيريا الخوف من روسيا".

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال قائد قوة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، إن قدرات روسيا والصين في الفضاء الخارجي تثير القلق.

ووفقا له فإن روسيا والصين لديهما العديد من أنظمة الليزر بمستويات وقوة مختلفة يمكن استخدامها لتدمير أو إتلاف الأقمار الصناعية من الأرض.

وتعليقا على التقارير التي قالت إن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ عدة هجمات إلكترونية خلال الأسابيع المقبلة على مواقع روسية مرتبطة بالسلطات، قال بيسكوف إن هذه التقارير تمثل مصدر قلق بالغ لموسكو.
المصدر: روسيا اليوم
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