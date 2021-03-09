الإمارات: "قيصر" يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه".وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي، الثلاثاء، إن "قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي".كما أعلن عن تطلع الإمارات لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، قائلاً إن "روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه".من جهته، أكد لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه.وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.في سياق آخر، أعلن أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار. إلى ذلك أضاف: "سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا".