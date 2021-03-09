عربي-دولي

ما هي أكثر الدول الأجنبية والعربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 23:00
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حصد فيروس كورونا أرواح نحو مليونين وأكثر من 700 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 117 مليونا، وخلف الوباء عشرات آلاف الوفيات ومئات آلاف الإصابات في الدول العربية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء جائحة كورونا، حيث سجلت أكثر من 29 مليون حالة إصابة بهذا الفيروس، وتجاوز عدد الوفيات فيها الـ500 ألف حالة وفاة.

فيما تحتل الهند المركز الثاني من قائمة الدول الأكثر تضررا بهذا الوباء، إذ سجلت أكثر من 11 مليون حالة إصابة بهذا الفيروس، وأكثر من 150 ألف حالة وفاة بسببه، تليها  البرازيل، التي سجلت نحو 11 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 200 ألف وفاة بسببه.

أما في قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي الوباء، فتصدر العراق هذا القائمة، حيث سجل أكثر من 731 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13590 حالة وفاة.

 وسجل المغرب، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الإصابات أكثر من 486 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات فيه نحو 8700 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي الأردن تجاوز مجموع الإصابات حتى الآن 435 ألفا، وتوفي نحو 4987 شخص جراء تفشي هذا الوباء.
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