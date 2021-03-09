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عربي-دولي
إيران تتحدث عن "مشكلات داخلية" لدولتين خليجيتين بسبب إسرائيل
Lebanon 24
09-03-2021
|
21:30
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قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن "البحرين والإمارات ستواجهان ما وصفه بـ"مشكلات داخلية"، بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن ذلك التطبيع جاء بضغط من واشنطن.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "التطبيع بين إسرائيل والدول العربية حدث تحت ضغط هائل على حكام الإمارات والبحرين من قبل البيت الأبيض، ولم يحدث في ظروف يمتلك فيها حكام هذه الدول الإرادة".
وتابع أن "العالم سوف يرى في المستقبل القريب أن حكام الإمارات والبحرين الذين أعلنوا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيتعرضون لمشاكل وتحديات كبيرة داخل بلدانهم"، مؤكدا أن "ادعاءات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو حول تشكيل تحالفات مع السعودية والإمارات والبحرين ليست إلا كذبة"، وفق تعبيره.
وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، قد وقعوا اتفاق سلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، أخيرا بيانا، ردت فيه على اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وأدانت الوزارة اتفاقات التطبيع، مؤكدة أنها "وصمة عار وخطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الانتخابات الأمريكية".
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