عربي-دولي

الخارجية المصرية: شكري ولافروف يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

Lebanon 24
09-03-2021 | 22:00
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ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب أبرز الملفات الإقليمية، وفق ما أفادت الخارجية المصرية.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزيرين أكدا على "المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك"، مشيرا إلى أنهما استعرضا خلال الاتصال "مجمل الملفات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين".

وأشار البيان أيضا إلى أن شكري ولافروف تشاورا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلا عن تبادل الرؤى حول الأوضاع في ليبيا.
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