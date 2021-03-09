بلينكن: واشنطن لن تتردد باستخدام القوة للدفاع عن أرواح الأميركيين





وأوضح بلينكن في تغريدات على "تويتر"، أن "واشنطن لن تستخدم القوة إلا عندما تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق، ومتسقة مع قيمنا وقوانيننا".



ونشر بلينكن صورة على حسابه تحمل تعليقاً يقول: "الدبلوماسية تأتي أولاً على الدوام، وليس العمل العسكري". قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده "لن تتردد في استخدام القوة للدفاع عن أرواح الأميركيين ومصالحهم الحيوية"، متعهداً بالضغط على إيران لإطلاق سراح جميع الأميركيين المحتجزين لديها.وأوضح بلينكن في تغريدات على "تويتر"، أن "واشنطن لن تستخدم القوة إلا عندما تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق، ومتسقة مع قيمنا وقوانيننا".ونشر بلينكن صورة على حسابه تحمل تعليقاً يقول: "الدبلوماسية تأتي أولاً على الدوام، وليس العمل العسكري".





وكشف بلينكن أنه تحدث إلى عائلة الأميركي بوب ليفنسون الذي اختفى في إيران قبل 14 عاماً، لافتاً إلى أنه وعد بالسعي للحصول على الإجابات التي تستحقها.



وأضاف: "هذه هي الذكرى الـ14 لاختطاف بوب لينسون في إيران. تشرفت بالحديث إلى عائلته، ووعدت بالضغط على إيران لتوفير الإجابات التي تستحقها، ولإطلاق سراح جميع الأميركيين المحتجزين من دون وجه حق من قبل إيران". وقال الوزير الأميركي، إن "استخدام الولايات المتحدة للقوة يتطلب أيضاً موافقة واضحة من الشعب".وكشف بلينكن أنه تحدث إلى عائلة الأميركي بوب ليفنسون الذي اختفى في إيران قبل 14 عاماً، لافتاً إلى أنه وعد بالسعي للحصول على الإجابات التي تستحقها.وأضاف: "هذه هي الذكرى الـ14 لاختطاف بوب لينسون في إيران. تشرفت بالحديث إلى عائلته، ووعدت بالضغط على إيران لتوفير الإجابات التي تستحقها، ولإطلاق سراح جميع الأميركيين المحتجزين من دون وجه حق من قبل إيران".

واختفى ليفنسون على جزيرة إيرانية في آذار 2007. وتقول السلطات الأميركية إن مواطنين إيرانيين اثنين تلقيا تعليمات من مسؤولين إيرانيين كبار لخطف ليفنسون، وسط شكوك بوفاته.عقوبات أميركيةوسبق أن فرضت الولايات المتحدة، في كانون الاول 2020، عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، بتهمة المشاركة في "خطف بوب ليفنسون واحتجازه".وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على محمد بصري، وأحمد خزائي (قاضي أحمد)، للاشتباه بضلوعهما في قضية خطف ليفينسون.