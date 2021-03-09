عربي-دولي

ألمانيا تأمل فرض عقوبات مشتركة مع أميركا ضدّ الصين وروسيا

Lebanon 24
09-03-2021 | 23:59
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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن ألمانيا تأمل في أن يفتح تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد رئيسها جو بايدن الباب أمام عقوبات مشتركة محتملة ضدّ الصين وروسيا في شأن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من التجاوزات.

وقال إن على البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي العمل معاً للدفاع عن مصالحهما وقيمهما المشتركة وأبدى أسفه لعدم وجود عمل منسق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتسمت رئاسة ترامب بضغوط مكثفة على ألمانيا بسبب تقاعسها عن الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي التي يحددها حلف الأطلسي، وإصرار برلين على شراء الغاز الطبيعي الروسي والسياسات التجارية.

كما أغضب ترامب القوى الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي أُبرم عندما كان بايدن نائباً للرئيس في إدارة باراك أوباما، بالإضافة إلى ممارسة الضغط لحظر "هواوي" الصينية من شبكات الجيل الخامس الأوروبية.

وقال ماس في فعالية عن العلاقات الأميركية الألمانية نظمها معهد بروكينجز "آمل أن نتمكن من العودة إلى الموقف المشترك عبر الأطلسي بشأن العقوبات المستهدفة، وهو أمر لم يكن ممكنا خلال السنوات الأربع الماضية".
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