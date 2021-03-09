16
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ألمانيا تأمل فرض عقوبات مشتركة مع أميركا ضدّ الصين وروسيا
Lebanon 24
09-03-2021
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن ألمانيا تأمل في أن يفتح تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد رئيسها جو بايدن الباب أمام عقوبات مشتركة محتملة ضدّ الصين وروسيا في شأن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من التجاوزات.
وقال إن على البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي العمل معاً للدفاع عن مصالحهما وقيمهما المشتركة وأبدى أسفه لعدم وجود عمل منسق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واتسمت رئاسة ترامب بضغوط مكثفة على ألمانيا بسبب تقاعسها عن الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي التي يحددها حلف الأطلسي، وإصرار برلين على شراء الغاز الطبيعي الروسي والسياسات التجارية.
كما أغضب ترامب القوى الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي أُبرم عندما كان بايدن نائباً للرئيس في إدارة باراك أوباما، بالإضافة إلى ممارسة الضغط لحظر "هواوي" الصينية من شبكات الجيل الخامس الأوروبية.
وقال ماس في فعالية عن العلاقات الأميركية الألمانية نظمها معهد بروكينجز "آمل أن نتمكن من العودة إلى الموقف المشترك عبر الأطلسي بشأن العقوبات المستهدفة، وهو أمر لم يكن ممكنا خلال السنوات الأربع الماضية".
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...
Lebanon 24
مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...
10:30 | 2021-03-09
09/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث لخارطة الطرقات المقطوعة.. رقعة التحركات تتوسع (صور)
Lebanon 24
تحديث لخارطة الطرقات المقطوعة.. رقعة التحركات تتوسع (صور)
06:28 | 2021-03-09
09/03/2021 06:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
14:07 | 2021-03-09
09/03/2021 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2021-03-09
عبد الله بن زايد: قانون قيصر يصعب العمل المشترك مع سوريا
23:00 | 2021-03-09
ما هي أكثر الدول الأجنبية والعربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا؟
22:30 | 2021-03-09
بلينكن: واشنطن لن تتردد باستخدام القوة للدفاع عن أرواح الأميركيين
22:00 | 2021-03-09
الخارجية المصرية: شكري ولافروف يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
21:30 | 2021-03-09
إيران تتحدث عن "مشكلات داخلية" لدولتين خليجيتين بسبب إسرائيل
21:00 | 2021-03-09
ارتفاع في وفيات كورونا اليومية في الأردن
فيديو
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 04:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 04:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
18:00 | 2021-03-09
10/03/2021 04:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact