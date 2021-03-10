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عربي-دولي
بعد إصابة الأسد وزوجته بكورونا.. هذا ما تمنّاه الكرملين
Lebanon 24
10-03-2021
|
07:00
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أعرب الكرملين عن أمل موسكو ألا يشتد مرض "كوفيد-19" على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "صراحة ليس لدي أي معلومات عن كيفية علاج الرئيس (السوري) وزوجته، ولا أعلم أيضا إذا ما كان قد طلب مساعدة من أي نوع".
وأشار بيسكوف إلى أن المتخصصين الروس "اكتسبوا خبرة كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "وليس لدي أي شك في أنه إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور".
كما أعرب بيسكوف عن أمله بأن تكون إصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا خفيفة، وأن يحصلا على أجسام مضادة لاحقا.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت يوم الاثنين عن إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.
المصدر:
سبوتنيك
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