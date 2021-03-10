مع جنون الدولار.. قرار هام للأسد

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الرئيس بشار الأسد وجه بزيادة قيمة الهدية التي تقدم لضحايا الجيش خاصة الحاصلين على بطاقة شرف.وقالت الوزارة عبر بيان إن ما وصفته بالعطاء الجديد من "عطاءات القائد العام للجيش والقوات المسلحة لذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف تمثل بزيادة الهدية النقدية السنوية التي كانت توزع من قبل الإدارة السياسية بمقدار خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقا".وأوضحت الوزارة أن ذوي المفقودين من حاملي بطاقة الشرف تم تشميلهم بتلك الهدية التي "أصبحت قيمتها 50 ألف ليرة لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الحاصلين على بطاقة شرف بدلا من 10 آلاف ليرة، وأصبحت هدية جرحى العجز الجزئي الحاصلين على نسبة عجز 40% فما فوق 30 ألف ليرة بدلا من 6 آلاف ليرة".وأشارت الوزارة إلى أنه "وتخفيفاً لأعباء استلام هذه الهدية سيتم توزيعها في جميع المحافظات والمناطق عبر الحسابات الجارية والصراف الآلي وذلك بالتساوي لمستحقي المعاش عن طريق مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في السادس من أيار من كل عام بمناسبة عيد الشهداء".ويعادل سعر الدولار الواحد حسب النشرة الرسمية لأسعار الصرف نحو 1256 ليرة، بينما يقترب سعره في السوق الموازي من 4 آلاف ليرة.