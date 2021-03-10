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عربي-دولي
تهديد إسرائيلي جديد لإيران وحديث عن جنوب لبنان.. ماذا قال وزير المخابرات؟
Lebanon 24
10-03-2021
|
10:00
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قال وزير شؤون الاستخبارات، ايلي كوهين، إن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها من تهديدات إيران، وقادرة على توجيه ضربات إليها.
وأوضح كوهين أن طهران تدعو إلى تدمير إسرائيل وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب "الحدود الشمالية"، في إشارة إلى الحدود الجنوبية اللبنانية، قائلاً إنّ إسرائيل لا تسمح بذلك.
وأعرب وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي عن معارضته الشديدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران، "لأن ذلك معناه ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم"، حسب ما قال في سياق مؤتمر لصحيفة "مكور ريشون".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، تعليقا على بدء إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية، إن "لصبر الإدارة الأميركية حدودا"، مكررا بذلك التحذير السابق لسلطات بلاده، لكنه امتنع عن توضيح كم من الوقت تستطيع الولايات المتحدة أن تصبر، وصرح: "ليس بودي تحديد ذلك من حيث الكم".
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