مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع نجله (فيديو)

انتشر مقطع فيديو نادر، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الملك السعودي الأسبق، فهد بن عبد العزيز، وهو يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز.

وبحسب صحيفة "المرصد" السعودية، فإن المقطع الذي ينشر لأول مرة، يعود تاريخه إلى عام 1414 هجرية أي عام 1993.

مقطع لأول مره ينشر

تجتمع فيه البساطه

والهيبه👑💔🤲🏻

مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز

رحمه الله

يؤدي رياضة السباحه

برفقة أبنه

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021



وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في السعودية.



يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعلو أمس مع فيديو نادر يجمع الملكين فهد وسلمان بن عبد العزيز في ضيافة نجل الأول في العاذرية في منطقة الرياض. وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في السعودية.يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعلو أمس مع فيديو نادر يجمع الملكين فهد وسلمان بن عبد العزيز في ضيافة نجل الأول في العاذرية في منطقة الرياض.