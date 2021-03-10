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رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: لا نسعى لصناعة "النووي" ولدينا فتوى شرعية ونهائية بذلك!

Lebanon 24
10-03-2021 | 13:15
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أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنّ إيران لا تسعى لصناعة السلاح النووي و"أنّ لديها فتوى شرعية ونهائية بذلك"، لافتاً إلى أن "إيران ملتزمة بها".
 
وفي حديث لقناة "PBS" الأميركية نقلته شبكة "روسيا اليوم"، قال علي أكبر صالحي: "إيران والولايات المتحدة عالقتان في طريق مسدود للبدء بالمفاوضات النووية، وطهران تريد أن تكون الخطوة الأولى أميركية".
 
وشدد على أنه "يتعين على واشنطن أن تجلس أولا إلى طاولة المفاوضات، ثم ستقبل طهران التفاوض على العودة إلى القيود التي فرضت على البرنامج النووي في اتفاق عام 2015".

وأضاف: "من انسحب من الاتفاق النووي عليه العودة إليه أولا، وذلك لا يحتاج إلى تعقيد"، مشيراً إلى أن "العودة إلى الاتفاق النووي ستمكن إيران من العودة إلى العمل بالبروتوكول الإضافي".
المصدر: روسيا اليوم
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