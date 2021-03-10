ليبيا.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

نالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائباً.

وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، إلى "إنهاء الانقسام في ليبيا"، مضيفاً: "يجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".وأكد دبيبة أنه سيعمل "بكل جهد" لدعم المجلس الرئاسي، من أجل "إنجاح" الفترة الانتقالية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وكان البرلمان الليبي قد قرر، الثلاثاء، تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور دبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى، الاثنين، في مدينة سرت، مكتملاً النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.