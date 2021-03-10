عربي-دولي

ليبيا.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-801676-637509823063835746.jpg
Doc-P-801676-637509823063835746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائباً.
وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، إلى "إنهاء الانقسام في ليبيا"، مضيفاً: "يجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".

وأكد دبيبة أنه سيعمل "بكل جهد" لدعم المجلس الرئاسي، من أجل "إنجاح" الفترة الانتقالية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الثلاثاء، تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور دبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.

وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى، الاثنين، في مدينة سرت، مكتملاً النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.

 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-03-10
15:31 | 2021-03-10
15:00 | 2021-03-10
14:30 | 2021-03-10
13:15 | 2021-03-10
12:30 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website