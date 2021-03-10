بن فرحان استقبل لافروف: نجدّد دعمنا للحلّ السياسي في اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنّ "الرياض تجدّد دعمها للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن"، مشدّداً على أنّه "يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين".





وأوضح أنّه "على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين"، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية".



كما ذكر أن "على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران". وقال: "نؤكد على أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".



إلى ذلك أعلن أن السعودية تثمن تحالفها الاستراتيجي مع روسيا، مؤكداً "أنّنا سندعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا". وفي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الرياض، قال بن فرحان إنّ "الأولوية في اليمن هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار"، مؤكداً أن "التحالف أوقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام".وأوضح أنّه "على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين"، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية".كما ذكر أن "على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران". وقال: "نؤكد على أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".إلى ذلك أعلن أن السعودية تثمن تحالفها الاستراتيجي مع روسيا، مؤكداً "أنّنا سندعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا".

من جهته، شدّد لافروف على أن "الأولوية القصوى في اليمن تكشف في وقف القتال وجلوس جميع الأطراف حول طاولة الحوار بهدف منع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى".



وقال لافروف: "نحن وأصدقاؤنا السعوديون قلقون إزاء مستجدات الأحداث في اليمن حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة عاجلة نتيجة للنزاع المستمر منذ نحو ست سنوات. ونحن موحدون في أنه لا يمكن إنقاذ البلاد من الانزلاق الذي لا رجعة فيه إلى الفوضى والكارثة الإنسانية إلا من خلال وقف القتال في أسرع وقت ممكن وتسوية المشاكل والخلافات الملموسة العديدة القائمة حول طاولة التفاوض حيث يجب التوصل إلى اتفاقات تراعي مصالح جميع القوى السياسية في اليمن".



وأعرب لافروف في هذا الصدد عن دعم موسكو لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بحسب ما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم".



وردا على سؤال عن قصف جماعة "الحوثيين" اليمنية مؤخرا على منشأة لشركة "أرامكو" في ميناء رأس تنورة، أكّد لافروف أنّه أبدى في مستهل مفاوضاته مع نظيره السعودي اليوم موقف موسكو إزاء هذه "الأعمال غير المقبولة" وشدّد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بالقانون الإنساني الدولي الذي يعتبر من غير المقبول إطلاقا أي هجمات على أهداف مدنية قد تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.



وذكر وزير الخارجية الروسي أنّ "موسكو لا تزال تتمسك بهذا الموقف منذ البداية"، وأعرب عن أمله "الشديد في أن تدرك جميع أطراف النزاع اليمني ضرورة وقف الأعمال القتالية ويدعموا جهود غريفيث"، لافتا إلى "تطابق وجهات نظر موسكو والرياض بهذا الصدد".



