عربي-دولي

نتنياهو يزور الإمارات الأسبوع المقبل

Lebanon 24
10-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-801682-637509837045494005.jpg
Doc-P-801682-637509837045494005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل.
 
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية "كان".
 
وكان الإعلام الإسرائيلي أفاد بأنّه تم تأجيل هذه الزيارة الشهر الماضي، إثر القيود التي فرضتها إسرائيل والدول على السفر بسبب فيروس "كورونا".

وكان موقع "والا" الإسرائيلي قد قال إنّ نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر آذار الحالي، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر الموقع أنّ زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية.


المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-03-10
15:31 | 2021-03-10
14:30 | 2021-03-10
14:00 | 2021-03-10
13:15 | 2021-03-10
12:30 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website