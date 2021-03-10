نتنياهو يزور الإمارات الأسبوع المقبل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية "كان".