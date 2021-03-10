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عربي-دولي
نتنياهو يزور الإمارات الأسبوع المقبل
Lebanon 24
10-03-2021
|
15:00
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية "كان".
وكان الإعلام الإسرائيلي أفاد بأنّه تم تأجيل هذه الزيارة الشهر الماضي، إثر القيود التي فرضتها إسرائيل والدول على السفر بسبب فيروس "كورونا".
وكان موقع "والا" الإسرائيلي قد قال إنّ نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر آذار الحالي، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".
وذكر الموقع أنّ زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية.
المصدر:
روسيا اليوم
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