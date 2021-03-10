الجزائر.. 10 وفيات حصيلة سيول ولاية الشلف

عثر أفراد الحماية المدنية بالجزائر، الأربعاء، على الضحية العاشرة للسيول التي شهدتها ولاية الشلف، غرب البلاد، مساء السبت، بحسب ما أفاد بيان.وذكر بيان الحماية المدنية أن الحصيلة النهائية هي 10 قتلى "ثلاثة رجال وامرأتان وخمسة أطفال" كانوا على متن ثلاث سيارات جرفتها مياه وادي مكناسة بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت في فترة وجيزة.وأعلنت الحماية المدنية لولاية الشلف على صفحتها على فيسبوك "العثور على الفتاة الفقيدة العاشرة ضحية فيضان وادي مكناسة في حدود منتصف نهار اليوم".والأحد أُعلن عن وفاة سبعة أشخاص، بينما أشارت خدمة الإنقاذ إلى أن عملية البحث جارية عن ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم طفل كان على متن السيارة الثالثة التي جُرفت بعيدا.يذكر أنه تم العثور على جثة سائق السيارة الثالثة الأحد.كما تسببت السيول في غلق الطريق السيّار شرق-غرب وطرق ثانوية أمام حركة المرور بسبب تجمع مياه الأمطار.ونشرت السلطات 300 عنصر من الحماية المدنية على الأقل للتعامل مع أثار هذه الفيضانات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عدة طرق وأجزاء من الطريق السريع بين الشرق والغرب تم إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.