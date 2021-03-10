21
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران تنفي وقوفها وراء الانفجار الغامض بسفينة اسرائيلية في خليج عمان
Lebanon 24
10-03-2021
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها من قبل إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار الغامض الذي ضرب أواخر شباط الماضي سفينة تجارية تابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.
وشدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة بعث بها أمس الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، على أن "إسرائيل" من خلال إلقاء اللوم على إيران في الحادثة "تلعب دور الضحية بهدف صرف الانتباه عن أعمالها المزعزعة والخبيثة في المنطقة".
وذكر الدبلوماسي الإيراني أن جميع المؤشرات تؤكد أن الانفجار الذي استهدف سفينة Helios Ray في 25 شباط كانت "عملية علم زائف (أي عملية خداع) معقدة دبرها لاعبون يسعون إلى تقديم سياساتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم غير المشروعة".
وطالب روانجي بمعاقبة الحكومة الإسرائيلية على "جرائمها وأعمالها الوحشية وتهديداتها.. وخصوصها احتلالها للأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول أخرى، بالإضافة إلى إصرارها على مغامراتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط غير المسقرة".
وحذر المسؤول الإيراني من أن إسرائيل "ستتحمل كل التداعيات نتيجة لأي تقدير خاطئ محتمل".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
10:54 | 2021-03-10
10/03/2021 10:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد
Lebanon 24
مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد
12:27 | 2021-03-10
10/03/2021 12:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)
12:32 | 2021-03-10
10/03/2021 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح اليوم الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح اليوم الدولار في السوق الموازية؟
10:09 | 2021-03-10
10/03/2021 10:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:00 | 2021-03-10
العقوبات الأميركية ضد طهران.. إيران تهدد بـ "سيناريوهات جديدة"
23:00 | 2021-03-10
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات هامة
22:30 | 2021-03-10
"يونيسيف" تتحدث عن الأوضاع في سوريا وتناشد المجتمع الدولي المساعدة
22:00 | 2021-03-10
طابع بريدي يفجر غضبا تركيا عارما
21:30 | 2021-03-10
بأمر بايدن.. 100 مليون جرعة إضافية من "اللقاح المميز"
21:00 | 2021-03-10
اختبار صواريخ صينية موجهة مضادة للدروع على نماذج دبابات أجنبية
فيديو
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
18:00 | 2021-03-10
10/03/2021 23:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 23:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 23:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact