عربي-دولي

إيران تنفي وقوفها وراء الانفجار الغامض بسفينة اسرائيلية في خليج عمان

Lebanon 24
10-03-2021 | 18:30
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رفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها من قبل إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار الغامض الذي ضرب أواخر شباط الماضي سفينة تجارية تابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

وشدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة بعث بها أمس الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، على أن "إسرائيل" من خلال إلقاء اللوم على إيران في الحادثة "تلعب دور الضحية بهدف صرف الانتباه عن أعمالها المزعزعة والخبيثة في المنطقة".

وذكر الدبلوماسي الإيراني أن جميع المؤشرات تؤكد أن الانفجار الذي استهدف سفينة Helios Ray في 25 شباط كانت "عملية علم زائف (أي عملية خداع) معقدة دبرها لاعبون يسعون إلى تقديم سياساتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم غير المشروعة".

وطالب روانجي بمعاقبة الحكومة الإسرائيلية على "جرائمها وأعمالها الوحشية وتهديداتها.. وخصوصها احتلالها للأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول أخرى، بالإضافة إلى إصرارها على مغامراتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط غير المسقرة".

وحذر المسؤول الإيراني من أن إسرائيل "ستتحمل كل التداعيات نتيجة لأي تقدير خاطئ محتمل".

المصدر: روسيا اليوم
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