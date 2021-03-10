عربي-دولي

المفوضية الأوروبية تحصل على 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"

Lebanon 24
10-03-2021 | 17:46
A-
A+
Doc-P-801730-637509952951420247.jpg
Doc-P-801730-637509952951420247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن توصلها لاتفاق مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك" للحصول على أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاحهما المشترك المضاد لفيروس كورونا.

وشددت المفوضية على أن "الهدف من هذه الجرعات الإضافية هو تسهيل الحركة عبر الحدود، والسيطرة على بؤر فيروس كورونا".

من جانبها، رأت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أنه "من خلال استخدام هذه الجرعات في أماكن بالغة الأهمية، وبخاصة في المناطق الحدودية، ستسهم أيضا في ضمان أو عودة حرية حركة السلع والأفراد".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "فايزر" كانت قد تعهدت من قبل، بتزويد الاتحاد الأوروبي بـ500 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إجمالا، بحلول نهاية 2021.
المصدر: رويترز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2021-03-10
23:00 | 2021-03-10
22:30 | 2021-03-10
22:00 | 2021-03-10
21:30 | 2021-03-10
21:00 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website