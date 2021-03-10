عربي-دولي

روحاني لجونسون: واشنطن لم تقدم على أي خطوة عملية للعودة إلى الاتفاق النووي

Lebanon 24
10-03-2021 | 18:35
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بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني هاتفيا، اليوم الأربعاء، الملف النووي لبلاده مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وأكد روحاني لجونسون أن الولايات المتحدة "تزعم أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية".
 
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