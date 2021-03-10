عربي-دولي

الجيش السوري يصدر إجراء جديدا فيما يخص الأطباء والخدمة الإلزامية

Lebanon 24
10-03-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-801745-637509985777825760.jpg
Doc-P-801745-637509985777825760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نقيب أطباء سوريا فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به، وإنهاء الخدمة دون الاحتفاظ به.

وقال نقيب أطباء سوريا، كمال عامر، إن ذلك جاء بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية (التابع لوزارة الدفاع) الموجه لنقابة أطباء سوريا.

وقال عامر إن إدارة الخدمات تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

ووصف نقيب الأطباء هذا القرار بالخطوة الإيجابية، موضحا أن الخدمة ستكون ضمن المشافي التابعة لوزارة الدفاع، وكل طبيب في محافظته أو أقرب مشفى لمكان سكنه.

وكانت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية أصدرت في تموز عام 2018 قراراً تنظيميا ينص على إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب، ويجدد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2021-03-10
23:00 | 2021-03-10
22:30 | 2021-03-10
22:00 | 2021-03-10
21:30 | 2021-03-10
21:00 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website