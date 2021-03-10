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البابا فرنسيس يدين بيع الأسلحة وتهريبها إلى الإرهابيين

Lebanon 24
10-03-2021 | 19:30
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دان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس شركات صناعة السلاح ومهربيه لبيعهم الأسلحة للإرهابيين، مشيرا إلى وجود سؤال يطرح نفسه بشأن، من يقوم ببيع الأسلحة في العراق وغيره من مناطق الصراع في العالم.


وفي تعليقات أدلى بها في أعقاب زيارته الأخيرة إلى العراق، قال البابا إنه يشعر بالامتنان لاستطاعته القيام بتلك الزيارة التي حاول من سبقوه في منصبه القيام بها ولم يفلحوا.

وأكد البابا فرنسيس في لقائه الأسبوعي بالفاتيكان أن من حق الشعب العراقي أن يعيش في سلام، وغرد طالبا من الله أن يمنح السلام للعراق والشرق الأوسط والعالم أجمع، ودعا إلى الأخوة باعتبارها الرد على الحرب والسلاح.

وقال البابا فرنسيس في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، في أعقاب زيارته للعراق "الرد على الحرب ليس حربا أخرى، والرد على الأسلحة ليس أسلحة أخرى. الجواب هو الأخوة، هذا هو التحدي الذي يواجه العراق، ولكن ليس فقط، إنه التحدي بالنسبة للعديد من مناطق الصراع، وبالتالي للعالم بأسره".
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