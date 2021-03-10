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اختبار صواريخ صينية موجهة مضادة للدروع على نماذج دبابات أجنبية

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:00
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تطلق المروحية الهجومية الصينية "CAIC WZ-10" صواريخ "HJ-10 ATGM" على طراز متحرك لدبابة روسية من طراز "T-90"، تستخدم في الجيش الهندي.

يستخدم جيش التحرير الشعبي الصيني نماذج من مختلف المركبات المدرعة الأجنبية خلال التدريبات واختبارات لأحدث طرازات المعدات العسكرية.
 
وظهر تقليد لدبابة القتال الأميركية الرئيسية "إم 1 أبرامز"، التي تم تصويرها على أحد الطرق السريعة، حيث يربط الخبراء العسكريون هذه الحقيقة بشحنات "M1A2T" الموردة من الولايات المتحدة إلى تايوان.
حتى في وقت سابق، عند تطوير أنظمة أسلحة للمروحية الهجومية "CAIC WZ-10"، تم أيضا استخدام الهيكل ذو العجلات "T-90S".

وتشكل هذه الدبابات حاليا أساس التشكيلات المدرعة للجيش الهندي، فمن خلال أحداث السنوات الأخيرة، يقوم الجيش الهندي بالمشاركة بالمهام العسكرية في المناطق المجاورة لمناطق الصراع المحتمل.

كما يمكن فهمه من الصور المنشورة أثناء الاختبارات، تم إجراء أحد التعديلات على الصاروخ الموجه المضاد للدبابات "HJ-10".

وعلى الأرجح، لم يكن الصاروخ "ATGM" (صواريخ موجهة مضادة للدروع) مزودا برأس حربي حقيقي، إذ لم يتأثر التصميم كثيرا أثناء الإصابة ويمكن استخدامه في اختبارات أخرى مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام أهداف على شكل دبابات قديمة من النوع 59 و62، وكذا ناقلات مدرعة من النوع 63 لتحسين الأسلحة عالية الدقة وإثبات قدراتها للمشترين المحتملين.
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