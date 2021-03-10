عربي-دولي

"يونيسيف" تتحدث عن الأوضاع في سوريا وتناشد المجتمع الدولي المساعدة

Lebanon 24
10-03-2021 | 22:30
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حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على المساعدة في تمويل برنامجها البالغ 1.4 مليار دولار لمساعدة الأطفال في سوريا والدول المجاورة.
وجاء في بيانها: "مع مرور 10 أعوام على الحرب في سوريا، تذكّر اليونيسف الأطراف المتحاربة ومن لهم تأثير عليهم والمجتمع الدولي الأوسع بأن؛ المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى الدعم والتمويل الذي تحتاجه لتقديم المساعدة لأطفال سوريا".


وطالبت "يونيسيف" بتقديم 1.4 مليار دولار كي تتمكن من مساعدة الأطفال داخل سوريا وفي دول الجوار في عام 2021.

أشارت المنظمة إلى أنه يجب إعادة دمج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، لا سيما في شمال شرق سوريا، في المجتمعات المحلية، فيما يجب إعادة أطفال الرعايا الأجانب بأمان إلى بلدانهم الأصلية. كما دعت إلى الامتناع عن الهجمات على الأطفال والبنية التحتية المدنية.

وجاء في البيان: "ندعو إلى تجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدة عبر الحدود، الذي يسمح باستمرار إيصال المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود السورية. لا يوجد منتصرون في هذه الحرب والخسارة الأكبر تلحق بأطفال سوريا. لقد حان الوقت للأطراف المتحاربة لترك السلاح والجلوس إلى طاولة المفاوضات، السلام والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للخروج من هذه الهاوية".

وقالت إن الحرب التي دامت عشر سنوات في سوريا "تركت حياة ومستقبل جيل من الأطفال معلقا بخيط رفيع" وإن 90 بالمائة من الأطفال بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية.

وأضافت أن سعر سلة الغذاء في البلاد ارتفع العام الماضي، بأكثر من 230 في المائة، فيما تضاعفت الأرقام المبلغ عنها للأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الضيق النفسي الاجتماعي في عام 2020.
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