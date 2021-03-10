نتنياهو: أرسلت الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن سياسة بلاده تجاه إيران واضحة، حيث تتخذ تل أبيب خطوات واسعة لمنع إيران من الوصول لأهدافها، فيما يبذل الجيش الإسرائيلي جهودا لمنع التموضع الإيراني في سوريا.وذكر نتنياهو في مقابلة مع موقع ”“i24NEWS“ الإسرائيلي: "أنا لدي سياسة واضحة تجاه إيران، إن حاولت مهاجمتنا سنهجم عليها أو سنسبقها بالهجوم. إيران جهدها الأساسي وعدوانها الأساسي موجه من أجل تطوير قواعد ضدنا، وهناك قواعد عسكرية إيرانية في سوريا موجهة ضدنا".وأشار إلى أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بأن يمنع بكل ثمن التموضع الإيراني في سوريا، مضيفًا: "أنتم ترون أننا كل بضعة أيام نقصف في سوريا، نحن نتخذ خطوات واسعة ونوسع الدائرة من أجل منع إيران من الوصول إلى أهدافها، وضربنا جهدها بالوصول إلى هذه القدرات".وبين نتنياهو بأن بلاده تركز على ”عدم حصول إيران على السلاح النووي، كاشفًا عن إرسال الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووي الإيراني.وحيال ذلك قال: "أرسلت الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووي الإيراني وعرضه على العالم لنرى ما هي الخطط السرية لإيران في هذا السياق، وقمنا بأمور أخرى لن أقوم بالإفصاح عنها. وبدوري كرئيس للحكومة الإسرائيلية أنا ملتزم بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي لتهدد محيطها والدولة اليهودية".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:"آمل أن تقف الولايات المتحدة معنا، كانت لي مكالمة مع جو بايدن الذي يعتبر صديقًا لي على مدار 40 عاما، وهو جدد التزامه بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، وقلت له ما قلت لدونالد ترامب وما قلته لرؤساء آخرين قبلهم".وأردف:"قلت لهم.. انظروا أنا أثمن التحالف المتين بيننا وبين الولايات المتحدة، ولن تجدوا حليفا أفضل من إسرائيل. أنا لا أدعم الجمهوريين ولا سياسات الديمقراطيين، فقط أمثل مصالح الدولة اليهودية الوحيدة".