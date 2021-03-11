عربي-دولي

بعد أنباء عن "لقاء مزعوم " بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان.. أول تعليق سعودي

Lebanon 24
11-03-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-801885-637510439506603928.jpg
Doc-P-801885-637510439506603928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علّق مسؤول سعودي رفيع المستوى، على الأنباء المتداولة بشأن اجتماع مزعوم سيتم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في أبو ظبي.

 

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قالت أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات، الخميس.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "نتنياهو قد يجتمع هناك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

 

وأكدت "كان"، أن "نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ينضم إليها".

 

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن نتنياهو سيقضي ساعتين في الإمارات بالكامل في مطار أبو ظبي.

 

ونفى مصدر سعودي مسؤول ما أوردته القناة الإسرائيلية بشأن لقاء ولي العهد محمد بن سلمان ونتنياهو.

 

وأكد المصدر السعودي المسؤول، ان  الأمير محمد بن سلمان لن يزور الإمارات يوم الخميس ولن يلتقي بنتنياهو".

 

 

 

 

 

 

الا ان وسائل إعلام إسرائيلية اشارت إلى مباحثات في ديوان رئيس الحكومة بشأن تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات بسبب وعكة صحية أصابت زوجته. 

 
 

وأقامت إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في أيلول الماضي، كجزء من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-03-11
12:30 | 2021-03-11
12:15 | 2021-03-11
12:00 | 2021-03-11
11:30 | 2021-03-11
11:23 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website