عربي-دولي

كواليس زيارة نتنياهو إلى الإمارات.. رئيس الموساد سبقه

Lebanon 24
11-03-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-801888-637510451212674084.jpg
Doc-P-801888-637510451212674084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن خلفيات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوقعة اليوم الخميس إلى الإمارات.
 
وذكر "أكسيوس" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الموضوع، أن نتنياهو أثار إمكانية تنظيم هذه الزيارة في مكالمة هاتفية أجراها قبل عشرة أيام مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لكن الإماراتيين كانوا يترددون بهذا الشأن، بسبب مخاوف متعلقة بما إذا كانت هذه الزيارة ستبدو تدخلا من قبلهم في الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت مصادر الموقع إن نتنياهو أوفد رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" يوسي كوهين للضغط على الزملاء الإماراتيين، مضيفة: "أرسل الإماراتيون إشارات إلى أنهم يفضلون إرجاء الزيارة إلى ما بعد الانتخابات، لكن نتنياهو وكوهين ضغطا بقوة ما لم يوافقوا".

ومن المتوقع، حسب بيانات الموقع، أن يمضي نتنياهو عدة ساعات فقط في الأراضي الإماراتية، ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم شيئا إلى أبوظبي مقابل موافقتها على هذه الزيارة.

ومن المتوقع أن يستخدم نتنياهو هذه الزيارة (وهي أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" مع الإمارات والبحرين في أيلول الماضي) بهدف تعزيز مواقعه الانتخابية، في وقت تشير فيه استطلاعات إلى أن تحالفه اليميني لا يحظى بالدعم الكافي لحصد أغلبية المقاعد في الكنيست.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-03-11
12:30 | 2021-03-11
12:15 | 2021-03-11
12:00 | 2021-03-11
11:30 | 2021-03-11
11:23 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website