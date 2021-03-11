نتنياهو قد يلغي زيارته للإمارات.. ما علاقة زوجته؟!

كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية إلغاء الزيارة المتوقعة الخميس إلى الإمارات، بسبب تعرّض زوجته سارة لوعكة صحية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قولها إنّ نتنياهو رجّح إمكانية إلغاء الزيارة، على خلفية نقل زوجته إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية وغربية، فقد كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" في أيلول الماضي.ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات خلال العامين الماضيين في إسرائيل المقرر إجراؤها في 23 آذار الحالي.