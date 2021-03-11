20
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
نتنياهو قد يلغي زيارته للإمارات.. ما علاقة زوجته؟!
Lebanon 24
11-03-2021
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية إلغاء الزيارة المتوقعة الخميس إلى الإمارات، بسبب تعرّض زوجته سارة لوعكة صحية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قولها إنّ نتنياهو رجّح إمكانية إلغاء الزيارة، على خلفية نقل زوجته إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.
وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية وغربية، فقد كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" في أيلول الماضي.
ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات خلال العامين الماضيين في إسرائيل المقرر إجراؤها في 23 آذار الحالي.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
جائحة جديدة تهدد حياة الملايين.. هذا ما تعرفه "الصحة العالمية" عنها
Lebanon 24
جائحة جديدة تهدد حياة الملايين.. هذا ما تعرفه "الصحة العالمية" عنها
18:00 | 2021-03-10
10/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة بديع أبو شقرا أصبحت شابة جميلة... شاهدوا كيف رقصت مع والدها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة بديع أبو شقرا أصبحت شابة جميلة... شاهدوا كيف رقصت مع والدها (فيديو)
18:00 | 2021-03-10
10/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار عند الحدود مع سوريا...هل من إصابات؟
Lebanon 24
انفجار عند الحدود مع سوريا...هل من إصابات؟
19:38 | 2021-03-10
10/03/2021 07:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟
22:44 | 2021-03-10
10/03/2021 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة نقدية من فئة المليون ليرة؟ (صورة)
Lebanon 24
ورقة نقدية من فئة المليون ليرة؟ (صورة)
08:00 | 2021-03-11
11/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-03-11
الصين وروسيا توسعان تعاونهما "في القمر".. والدول الاخرى مرحب بها
12:30 | 2021-03-11
خطوة كبيرة.. تطعيم من هم فوق الـ16 عاما بلا استثناء!
12:15 | 2021-03-11
مركز الفلك الدولي يعلن غرة شهر شعبان
12:00 | 2021-03-11
أندرو كومو يواجه أخطر مزاعم "التحرش" حتى الآن
11:30 | 2021-03-11
محامي "طفلة المعادي" يكشف تفاصيل واقعة التحرش.. وهذا ما طلبته الأم
11:23 | 2021-03-11
بسبب زوجته وخلافٍ مع الأردن.. نتنياهو يلغي زيارته للإمارات!
فيديو
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
18:00 | 2021-03-10
11/03/2021 13:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
11/03/2021 13:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
11/03/2021 13:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact