لافروف في السعودية.. وخدمة "غير مقصودة" لبايدن

أنّ جولة لافروف التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر تأتي بعد أسبوع على نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتعليق واشنطن مبيعات الأسلحة إلى الرياض. وعلى الرغم من أنّ جولة لافروف لا تشمل أنقرة ولا القدس، لفت دورسي إلى أنّ لافرورف يزور منطقة الشرق الأوسط في وقت ما زال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتظر اتصالاً من بايدن، وبالتزامن مع إشارة إسرائيل إلى عدم نيتها عدم المشاركة في الجهود الأميركية الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وأكّد دورسي أنّ لافروف يريد الاستفادة من قيام بايدن بهز العصا في الشرق الأوسط في ظل تصورات أنّ إعادة تقييم العلاقات مع السعودية وتأخر الاتصالات الهاتفية يوحيان إلى أنّ الولايات المتحدة تقلص أهمية الشرق الأوسط في استرايجيتها العالمية، وتخفض مستوى التزاماتها الأمنية، وتنطر ربما في الانسحاب من المنطقة.وهنا، علّق دورسي: "ما لا شك فيه أنّ الولايات المتحدة تريد إعادة هيكلة التزاماتها عبر توسيع نطاق تقاسم الأعباء والتعاون الإقليمي، إلاّ أنّ تخليها عن الشرق الأوسط بشكل تام غير مرجح". وعلى مستوى الاستراتيجية الأميركية طويلة المدى، رجح دورسي أن تنطوي على نتيجة، مفيدة ولكن غير متوقعة، بسبب قناعة الإدارة الحالية بأنّ معالجة الحالات الطارئة الداخلية مثل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وإصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا وآسيا تمثّل متطلبات أساسية لاسترجاع النفوذ الأميركي.وبالعودة إلى لافروف، لم يستبعد دورسي أن يكون بصدد تقديم عن غير قصد خدمة لإدارة بايدن عبر محاولة استغلال "الخلاف المتصوّر" بين الولايات المتحدة وحلفائها بهدف الضغط باتجاه خطة روسية لإعادة هيكلة أمنية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى نية موسكو تنظيم مؤتمر أمني شرق أوسطي يشبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتفاقية عدم اعتداء إقليمية تضمنها الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند.