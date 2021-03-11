لافروف في السعودية.. وخدمة "غير مقصودة" لبايدن

سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية #روسيا ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/eVjHEPPV8K
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2021
سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية #روسيا ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/eVjHEPPV8K