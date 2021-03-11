عربي-دولي

بسبب زوجته وخلافٍ مع الأردن.. نتنياهو يلغي زيارته للإمارات!

Lebanon 24
11-03-2021 | 11:23
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألغى الزيارة التي كان من المتوقع أن يقوم بها، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لسببين أوّلهما يتعلّق بتعرّض زوجته لوكعة صحية، وثانيهما خلاف مع المملكة الأردنية التي رفضت مرور الرحلة عبر أجوائها. 
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مصدر سياسي تأكيده إلغاء الزيارة، وذلك على خلفية نقل زوجة نتنياهو، سارة، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية، وفقاً لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

إضافة إلى ذلك، فقد أكّد المصدر أنّ السلطات الأردنية رفضت، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، تنظيم رحلة نتنياهو المتوقعة إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.

وأشار المصدر إلى أن قرار عمّان هذا جاء في ظلّ إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى الحرم القدسي، بعد نشوب خلاف بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية.

وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية وغربية، فقد كان من المقرر أصلاً أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" في أيلول الماضي.

كما ادّعت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد يلتقي في الإمارات أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (ونفت وكالة "رويترز" صحة هذه المزاعم نقلا عن مسؤول سعودي) ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات خلال العامين الماضيين في إسرائيل المقرر إجراؤها في 23 آذار الحالي.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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