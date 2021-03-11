محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟

والمحطة هي جزء من خطة الرئيس أردوغان "رؤية 2023"، التي ستتزامن مع مرور 100 عام على إقامة الدولة التركية الحديثة، وتستهدف الحد من اعتماد البلاد على واردات الطاقة. فما أهمية هذه المحطة؟ وهل تدخل تركيا من خلالها نادي السلاح النووي؟

محطة أكويو-التي تنسب إلى بلدة أكويو- أول مفاعل نووي تركي، وتقام في إقليم مرسين (جنوبي تركيا)، ويتكفل الروس ببنائها. ووضع حجر الأساس للمحطة النووية الرئيس التركي ونظيره الروسي في الثالث من نيسان 2018.

4 مراحل

المشروع -الذي تعرض لتأخير منذ رسا العقد على روسيا عام 2010- ستتكفل به شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، وينشأ على 4 مراحل، على أن يدخل مفاعلها حيز العمل عام 2023.

وتتكون المحطة النووية التركية من 4 وحدات بقدرة إنتاج للطاقة تبلغ 4800 ميغاواط، ويعد المشروع أكبر استثمار لتركيا، حيث تبلغ تكلفة بنائه 20 مليار دولار أميركي.

وتهدف محطة أكويو إلى تلبية احتياجات مدينة إسطنبول من الطاقة، و10% من احتياجات تركيا عموما، وذلك بعد الانتهاء من إنشائها، ويعمل على إنشاء المحطة 10 آلاف شخص، علاوة على توفير فرص عمل لأكثر من 3500 شخص.

وتلبي محطة أكويو النووية جميع المتطلبات الحديثة للمجتمع النووي العالمي المنصوص عليها في معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجموعة الاستشارية الدولية للسلامة النووية، ونادي منظمات التشغيل الأوروبية.

وسيسمح المشروع لتركيا بالانضمام إلى النادي الصغير للدول المنتجة للطاقة النووية للأغراض المدنية.

وبحسب الرئيس أردوغان، فإن المفاعلات الأربعة في المحطة ستسهم في خدمة أمن الطاقة، وستنهض بدور مهم في مجال التغير المناخي.

أما الرئيس الروسي بوتين، فقد أكد أن معايير الأمن والسلامة في المحطة النووية التركية على أعلى المستويات، وقال إن الخطوة تسهم في تنشئة جيل من الخبراء الأتراك في مجال الطاقة النووية، مشيرا إلى وجود 220 عالما تركيا في هذا المجال يتدربون في الجامعات الروسية.