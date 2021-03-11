عربي-دولي

رحلة مدرسية تنتهي بكارثة وعشرات الضحايا (صور)

Lebanon 24
11-03-2021 | 13:30
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لقي 27 شخصا مصرعهم بعد أن هوت حافلة في واد في جزيرة جاوة الإندونيسية، مساء أمس الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة النقل. 

وقالت السلطات الإندونيسية، في بيان، الخميس، إن سائق الحافلة فقد السيطرة قبل وقت قصير من تحطمها في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانغ في مقاطعة جاوة الغربية.

وكانت الحافلة تقل أطفال مدارس في الرحلة الإعدادية وبعض الآباء العائدين من رحلة، نجا منهم 39 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب. 

وأظهرت صور من مكان الحادث أن الحافلة انتهت إلى جانبها حيث حاول عمال الإنقاذ البحث عن أي ضحايا آخرين. 

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، على الرغم من أن الوزارة قالت إن هناك مؤشرات أولية على أن اختبارات ملاءمة الطريق للسيارة لم تكن محدثة.

 
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المصدر: رويترز
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