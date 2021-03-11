عربي-دولي

مركز الفلك الدولي يعلن غرة شهر شعبان

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:15
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أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين المقبل 15 آذار غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.

 

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 شباط الماضي، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 آذار  .

 

وأضاف سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة العاشرة صباحا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش، ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

 

وأوضح أنه بشأن قيم الهلال يوم السبت 13 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية.. فإنه في جاكرتا سيحدث الاقتران بعد غروب الشمس وبالتالي تستحيل رؤية الهلال من إندونيسيا في ذلك اليوم.. وفي بغداد سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس وفي أبوظبي ومسقط والمنامة والكويت وعمّان ودمشق وبيروت سيغيب بعد 4 دقائق من غروب الشمس وفي القدس والدوحة بعد 5 دقائق وفي الرياض والقاهرة بعد 6 دقائق وفي طرابلس بعد 7 دقائق وفي الجزائر بعد 8 دقائق وفي صنعاء بعد 9 دقائق وفي الخرطوم والرباط بعد 10 دقائق وفي نواكشوط بعد 16 دقيقة.

 

ورؤية الهلال يوم السبت من جميع المناطق السابقة غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة، وفق ما نقلت "وام".

 

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق لحظة رصده.

 

أما يوم الأحد 14 آذار فإن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 15 آذار أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال، في حين أنها قد تكون يوم الأحد 14 آذار بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس ولا تشترط الرؤية المحلية.

 

المصدر: سكاي نيوز
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