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سويسرا تعيد الى تونس مليون يورو

Lebanon 24
11-03-2021 | 14:30
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ذكرت وكالة "أنسا" الرسمية في ايطاليا ، أن السلطات السويسرية أعادت الى الخزينة التونسية مبلغا قدره مليون يورو كانت في حساب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكانت السلطات التونسية قد طلبت تجميد حساباته وحسابات زوجته في سويسرا.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن رئاسة الجمهورية التونسية خبرا مفاده أن الرئاسة تعتبر "الخطوة متقدمة على طريق استعادة كل الأموال المنهوبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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